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  3. İçişleri Bakanlığından yeni genelge: O işletmelere izin verilmeyecek

İçişleri Bakanlığından yeni genelge: O işletmelere izin verilmeyecek

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığının genelgesine ana faaliyeti gazino, pavyon, diskotek, bar, birahane, gece kulübü olup ruhsatına tali faaliyet işleten iş yerlerinin çalışmasına müsaade edilmeyecek.

İçişleri Bakanlığından yeni genelge: O işletmelere izin verilmeyecek

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri" konulu genelge gönderdi.

Genelgeye göre  ana faaliyeti gazino, pavyon, diskotek, bar, birahane, gece kulübü olup ruhsatına tali faaliyet işleten iş yerlerinin çalışmasına müsaade edilmeyecek.

Ayrıntılar gelecek...

Tayfun Altuntaş
Editör


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