Uyguladığı üç aylık sıkı diyet sayesinde değişimiyle dikkatleri üzerine çeken İclal Aydın'ın hayatı internet kullanıcıları tarafından araştırılmaya başlandı. Biz de haberimizde, İclal Aydın hakkında merak edilenleri araştırıp derledik... İşte, İclal Aydın kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi projelerde yer aldı? sorularının yanıtı...

İCLAL AYDIN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

İclal Aydın, 14 Eylül 1971 Nevşehir doğumludur. Annesi Çerkes kökenli, babası ise Elazığlı Kürttür. Aydın, ortaokul ve lise yıllarını yazarak ve tiyatro çalışmaları yaparak Ankara'da geçirdi. 1989 yılında Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü'nü kazandı. Ancak üniversiteyi 2. yılında bırakıp Berlin'e yerleşti.

Aydın Almanya'da geçimini sağlayabilmek için hem tiyatro yaptı, hem de restoranda bulaşıkçı olarak çalıştı. Almanya'da altı yıl profesyonel tiyatro yaptı. 1996'da tiyatroyu bırakan Aydın Türkiye'ye dündü. 1997 yılından itibaren televizyon projelerinde yapımcı-sunucu olarak çalışmaya başladı.

HANGİ PROJELERDE YER ALDI?

Aydın, 1998-2000 yılları arasında da Radyo D, Radyo Cumhuriyet, Radyo Kent, BRT FM'de program yaptı. 1999 yılında ise Hayat Güzeldir adlı programı ile BRT'ye geçti. Bu olayın ardından Aydın, Hayat Güzeldir programı için yazdığı günlükleri ve metinleri bir araya getirerek ilk kitabını oluşturdu.

2001-2013 yılları arasında önce Sabah, sonra Vatan gazetesinde söyleşiler ve günlük köşe yazıları yazdı.

2006'da Star TV'de yayınlanan "İki Aile" dizisinde rol aldı. 2012'de "Aşkın Halleri" adlı bir dizide Metin Akpınar, İpek Tuzcuoğlu ve Güven Kıraç gibi usta sanatçılar ile başrolü paylaştı.

2014 yılında "O Hayat Benim" adlı dizide Hasret karakterini canlandırdı.