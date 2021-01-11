İclal Aydın ve Erdinç Gülener aşk mı yaşıyor? İşte 2021'in aşk bombası!

Ekranların sevilen yüzü İclal Aydın yeni bir aşka yelken açtığı iddiasıyla gündeme geldi. Son olarak 'Ege'nin Hamsisi' dizisinde yer alan Aydın, gönlünü kendisi gibi oyuncu Erdinç Gülener'e kaptırdı.

İddialara göre Aydın ve Gülener, Ankara Dil Tarih Coğrafya Fakültesi yıllarından tanışıyorlardı ve ortak arkadaşları sayesinde de yıllar sonra yeniden görüşmeye başladı.

Erdinç Gülener, şimdilerde TV8 ekranlarında yayınlanan Kırmızı Oda dizisinde rol alıyor.

2002 yılında Kemal Başbuğ evlenen İclal Aydın, 2005 yılında boşanmıştı. Sonrasında Tuna Kiremitçi ile nikah masasına oturan Aydın'ın bu evliliği bir yıl sürmüştü. Oyuncu son olarak Efe Kubilay ile 2015 yılında dünya evine girmiş; ancak ikili 2019 yılında yollarını ayırmıştı.