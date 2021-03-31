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İclal Aydın zayıfladı, herkes onu konuştu!

Oyuncu İclal Aydın, kullandığı ilaçlardan ötürü aldığı kiloların ardından zayıflamasıyla gündeme geldi. Üç aylık sıkı diyet programına sadık kaldığını dile getiren Aydın mutluluğunu paylaştı.

İclal Aydın zayıfladı, herkes onu konuştu!

En son TRT1 ekranlarında yayınlanan 'Egenin Hamsisi' dizisinde rol alan oyuncu İclal Aydın değişimi ile gündeme geldi. Geçtiğimiz senelerde kullandığı ilaçlar yüzünden kilo alan Aydın, uyguladığı üç aylık diyet sayesinde fazlalıklarından kurtuldu. 

Forma giren İclal Aydın mutluluğunu sosyal medya hesabından paylaşarak duyurdu. 49 yaşındaki oyuncu fazla kilolarından kurtulduktan sonra şimdi de kilo kontrol dönemine geçtiğini söyledi. Birçok ünlü isim Aydın'a destek mesajı yazdı.

İclal Aydın zayıfladı herkes onu konuştuİclal Aydın zayıfladı herkes onu konuştuİclal Aydın zayıfladı herkes onu konuştu

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