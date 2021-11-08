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  3. İçler acısı görüntüler! Arap müşterilerin ilgisini çekebilmek için elleriyle yedirdi!

İçler acısı görüntüler! Arap müşterilerin ilgisini çekebilmek için elleriyle yedirdi!

Sosyal medya mecralarında Türk işletmeciler, Arap müşterilerin ilgisini çekebilmek için türlü gösteriler yayınlamaya devam ediyor. Son olarak Kadıköy'de bulunan bir ciğercide akıllara durgunluk veren görüntüler ortaya çıktı.

Devir sosyal medya devri diyor, işetmeleri için tüm reklamları resmi sosyal medya hesaplarında yayınlıyorlar. Son zamanlarda artışa geçen ünlü restoranların Arap müşteri bolluğunu tatmak isteyen diğer işletmeler, bazı platformlarda yayınladıkları videolarla kimi zaman alay konusu olurken, kimi zaman ise eleştiri yağmuruna tutuluyorlar. Onlardan biri de Kadıköy'de bulunan “Öz Ciğerci Abe” isimli işletme. Yayınladıkları Arap müşteri temalı video ile viral olurken, Türk halkının büyük tepkisini topladılar.

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ELLERİYLE CİĞER YEDİRDİ

İşletme sahibinin ortaya çıkardığı video, kullanıcıların "kelimenin tam anlamıyla utanç verici" cümleleriyle tepki topladı. Bahsi geçen videoda, garsonluk yapan genç kızın, Arap müşteriye elleriyle ciğer yedirdiği görülüyor. Genç çalışan, önce müşterinin çöp şişteki ciğerlerini dürüme sarıyor, daha sonra hazırladığı dürümü Arap müşteriye elleriyle yediriyor. Afiyetle yemeğini yiyen Arap müşteriye, ayranı da yine genç kız içiriyor. 

Paylaşılan video kısa süre içerisinde Türk sosyal medya kullanıcılarının eleştirileri yorumlarıyla doldu taştı. "Biz de cariyelik yok" diyen öfkeli kullanıcılar işletme sahibine küfür etti.

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