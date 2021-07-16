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  3. İçler acısı olay! Vicdansız anne biri 5 aylık olan 4 çocuğunu terk etti! Çocuklar açlıktan baygın halde bulundu

İçler acısı olay! Vicdansız anne biri 5 aylık olan 4 çocuğunu terk etti! Çocuklar açlıktan baygın halde bulundu

Antalya'da yaşanan olayda bir kadın eşiyle kavga ettikten sonra evi terk etti. Evde bulunan yaşları 1 ve 5 ve biri aylık 4 çocuk açlıktan ölmek üzereyken so0n anda kurtarıldı.

İçler acısı olay! Vicdansız anne biri 5 aylık olan 4 çocuğunu terk etti! Çocuklar açlıktan baygın halde bulundu

Antalya'da kelimenin tam anlamıyla insanlık dramı yaşandı. 4 çocuk annesi kadın evi terk etti, evde bulunan dört çocuk ise durumdan endişelenen komşuların haber vermesiyle açlıktan ölmek üzereyken bulundu.

KOMŞULARIN İHBARI SONUCU BULUNDULAR

İçler acısı olay, dün saat 16.00 sıralarında Antalya'nın Kepez ilçesine bağlı Kültür Mahallesi'nde,  bir apartmanın giriş katında yaşandı. Dört çocuk annesi 26 yaşındaki  Gizem Y., 32 yaşındaki eşi Onur Y. ile tartıştıktan sonra evi terk etti. Çocukların hayatından endişe eden komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. İçeri giren ekipler yürek yakan manzara ile karşılaştı.   1, 3, 5 yaşında ve 5 aylık olan çocuklar baygın halde bulundu.  

İçler acısı olay! Vicdansız anne biri 5 aylık olan 4 çocuğunu terk etti! Çocuklar açlıktan baygın halde bulundu

BABA SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Yaşanan olay sonrası Onur Y. eşini arayarak eve gelmesini söyledi. Öte yandan polis ekipleri de Gizem Y. ile görüştü. Başka bir şehirde olan Gizem Y. ancak gece saatlerinde Antalya'ya gelebileceğini söyledi. Çocuklar sağlık kontrolleri için hastaneye götürülmek istenirken, çocuklarını vermek istemeyen Onur Y., polis ekiplerine uzun süre direndi. Polis ekipleri baygın haldeki çocukları sağlık ekiplerine teslim etti. 

İçler acısı olay! Vicdansız anne biri 5 aylık olan 4 çocuğunu terk etti! Çocuklar açlıktan baygın halde bulundu

SOSYAL HİZMETLERE TESLİM EDİLDİLER

Onur Y. çocukların devlet korumasına alınacağını öğrenince ise sinir krizleri geçirdi, güçlükle sakinleştirildi. Çocuklar, kontrol ve tedavileri yapılmak üzere hastaneye götürüldü. Onur Y. de ekip otosuna bindirilerek polis merkezine götürüldü. Tedavileri tamamlanan çocukların Antalya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edileceği öğrenildi.

İçler acısı olay! Vicdansız anne biri 5 aylık olan 4 çocuğunu terk etti! Çocuklar açlıktan baygın halde bulunduİçler acısı olay! Vicdansız anne biri 5 aylık olan 4 çocuğunu terk etti! Çocuklar açlıktan baygın halde bulundu

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