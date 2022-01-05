İcra Kuvveti ne demek, TDK'ya göre İcra Kuvveti kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. İcra kuvveti ne demek? İcra kuvveti TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi icra kuvveti kelimesi. Peki icra kuvveti ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre icra kuvveti nedir, icra kuvveti kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

İCRA KUVVETİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

İcra kuvveti kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre icra kuvveti kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yürütme gücü

