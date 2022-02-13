İçrek ne demek, TDK'ya göre İçrek kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. İçrek ne demek? İçrek TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi içrek kelimesi. Peki içrek ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre içrek nedir, içrek kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

İÇREK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

İçrek kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre içrek kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Belirli bir insan topluluğunun dışında kimseye bildirilmeyen, yalnızca sınırlı, dar bir çevreye aktarılan (her türlü bilgi, öğreti), bâtıni, ezoterik, dışrak karşıtı

