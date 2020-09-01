İçtiği gazozun ücretini ödemedi ve iki kadın çalışana yumrukla saldırdı!

Kadına şiddet bitmiyor. Sosyal medyada gündeme gelen görüntüler vatandaşları ayağa kaldırdı. Sancaktepe'de bir markette gerçekleşen olayda içtiği gazozun parasını ödemek istemeyen bir vatandaş kadın çalışanlara saldırdı.

Marketİscileri isimli Twitter hesabından paylaşılan bir video ile ortaya çıkan olayda marketten alışveriş yapan bir kişi içtiği gazozun ücretini ödemedi. Kasiyerler tarafından uyarılan adam bir anda önce kendini uyaran kasiyere sonra da diğer çalışana yumruklar salladı.

Olayın ardından twitter'da paylaşılan videoya “İstanbul Sancaktepe Hakmar markette yaşanan erkek şiddeti karşısında failin tutuklanması ve İstanbul Sözleşmesi’nin uygulanması adına emniyeti göreve çağırıyoruz. Hiçbir market işçisi kadın yalnız değildir!” notu düşüldü.