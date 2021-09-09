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Ida Kasırgası’nda ölü sayısı 26’ya yükseldi

ABD'de Louisiana eyaletinde gerçekleşen Ida Kasırgası'nda hayatını kaybedenlerin sayısı 26 oldu.

Ida Kasırgası’nda ölü sayısı 26’ya yükseldi

Louisiana Eyaleti New Orleans kenti sağlık yetkililerinin verdiği bilgiye göre , Ida Kasırgası nedeniyle 11 ölüm daha gerçekleşti ve ölü sayısı 26’ya yükseldi.

Yaşanan yeni ölümlerin daha çok yaşlı kitleyi kapsadığı belirtilirken, neden olarak yaşlıların temel ihtiyaçlarından yoksun kalması belirtildi. Bunlar arasında elektriğin olmaması ve bölgedeki aşırı sıcaklık gösterildi.

Ida Kasırgası'ndan iki gün sonra hayata geçirilen  20.00 - 06.00 arası sokağa çıkma yasağının bugün itibariyle kaldırıldığını belirtildi. Louisiana’da halen 342 insan elektrikten mahrum ve okulları zarar gören 250 bin öğrenci de okula gidemiyor.

Ida Kasırgası’nda ölü sayısı 26’ya yükseldi

Ida Kasırgası Kategori 4 şiddetindeydi , 29 Ağustos'ta 240 kilometreden fazla hızla vurduğu Louisiana eyaleti ile Mississippi ve Alabama'da ilk belirlemelere göre 4 kişi ölmüş, ilerleyen günlerde bu rakam 15'e yükselmişti.

Louisiana eyaletinde binlerce ev zarar görürken, bazı bölgelere elektriğin ancak 3 hafta sonra verilebileceği belirtilmişti.

Kasırga kuzeye doğru ilerlerken yavaşlamakta ve tropikal fırtınaya dönüşmekte, neden olduğu yağışlar nedeniyle ise en 50 kişi ölmüştü.

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