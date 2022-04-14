İdare Amiri ne demek, TDK'ya göre İdare Amiri kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. İdare amiri ne demek? İdare amiri TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi idare amiri kelimesi. Peki idare amiri ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre idare amiri nedir, idare amiri kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

İDARE AMİRİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

İdare amiri kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre idare amiri kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kurum veya kuruluşlarda yönetim birimlerinden sorumlu kimse



İDARE AMİRİ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Meclis idare amiri.

