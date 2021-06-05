İdari Büro Görevlisi, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu
İdari Büro Görevlisi meslek tanımı, ne iş yaptığı, nasıl olunduğu, maaşı ile İdari Büro Görevlisi meslek kodu nedir ve ilgili mesleğin iş imkanları hakkında bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
Meslek Bilgileri
Meslek Kodu : 4110.10
Meslek Adı : İdari Büro Görevlisi
Grup Bilgileri
Meslek Ana Grubu : Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar
Meslek Alt Ana Grubu : Genel Büro Elemanları İle Klavye Kullanan Büro Elemanları
Meslek Grubu : Genel Büro Elemanları
Meslek Birim Grubu : Genel Büro Elemanları
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
Meslek Detay Bilgileri
Meslek Tanımı :
Görev ve İşlem Basamakları :
İdari Büro Görevlisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
Güncel Meslek : EVET
İdari Büro Görevlisi Meslek Kodu Nedir?
SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Yaylı Çalgılar Keman Sanat Dalı Öğretim Üyesi mesleği için “2312.07” kod olarak kullanılır iken Deri Bitim İşlemleri (Finisaj) Sorumlusu mesleği için “7535.24” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.
ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;