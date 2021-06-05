İdari Destek Görevlisi, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu : 4110.11

Meslek Adı : İdari Destek Görevlisi

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Alt Ana Grubu : Genel Büro Elemanları İle Klavye Kullanan Büro Elemanlar

Meslek Grubu : Genel Büro Elemanları

Meslek Birim Grubu : Genel Büro Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Okur Yazar

Meslek Detay Bilgileri

Meslek Tanımı :

Görev ve İşlem Basamakları :

İdari Destek Görevlisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

Güncel Meslek : EVET

İdari Destek Görevlisi Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Yönetici (Bankalar Ve Diğer Mali Müesseseler) mesleği için “1346.01” kod olarak kullanılır iken Diğer Güç Santrali Teçhizat Operatörleri mesleği için “3131.01” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

İdari Destek Görevlisi Meslek Kodu “4110.11” olarak belirlenmiştir.

İŞKUR Meslek Kodlarının sıralı tam listesi için tıklayın