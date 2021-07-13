İdari tatil nedir, kaç gün? İdari tatil kimleri kapsar, özel sektörü kapsar mı?

İdari izin ya da diğer adıyla idari tatil bir izin türüdür. İdari tatil bir bakıma kişinin çalıştığı iş yeri tarafından verilen izin anlamını taşır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 12 Temmuz 2021 Pazartesi günü yaptığı halka sesleniş konuşmasında Kurban Bayramında idari tatil hakkında açıklamalarda bulundu. İşte Erdoğan'ın açıklamaları ve İdari tatil nedir? İdari tatil kimleri kapsar, özel sektörü kapsar mı? sorularının yanıtları.

İDARİ TATİL NEDİR, KAÇ GÜN?

İdaresi izin ile İdari tatil aynı anlamı taşımaktadır. İdari tatil, Bakanlar Kurulu kararı neticesinde çalışma gününün tatil ilan edilmesi anlamına gelir.

Erdoğan, "Pazartesi günkü yarım günü idari tatil olarak belirledik. Vatandaşlarımız fiilen 16 Temmuz Cuma akşamından 26 Temmuz Pazartesi sabahına kadar tatile kavuşmuş oluyor." dedi.

Buna göre Kurban Bayramı tatili 2021 yılında 9 gün oldu.

İDARİ TATİL KİMLERİ KAPSAR, ÖZEL SEKTÖRÜ KAPSAR MI?

19 Temmuz Pazartesi gününün yarım gün idari tatil ilan edilmesinin ardından idari tatilin kimleri kapsadığı yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Şunu belirtelim, devlet memurlarını kapsar, özel sektörde çalışanları kapsamamaktadır. Öte yandan idari tatilden sadece memurları değil, devlet sanatçıları, belediye görevlileri, devlet sahne sanatçıları da faydalanmaktadır.

Ayrıca idari tatilde olan vatandaşların maaşları kesilmez.

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?

19 Temmuz Pazartesi Arefe günü idrak edilecek. Genel itibariyle yarım gün tatildir, ancak bazı kurumlarda tam gün tatil verilmektedir.

20 Temmuz Salı Kurban Bayramının 1. günü idrak edilecek. 21 Ağustos Çarşamba bayramın 2. günü, 22 Ağustos Perşembe bayramın 3. günü, 23 Ağustos Cuma da bayramın 4. günü idrak edilecek.