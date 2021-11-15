İddia hangi takımı favori gördü? İşte derbide iddia oranları!

Milli aranın sona ermesinin ardından Süper Lig tüm hızıyla devam edecek. 12 haftası geride bırakılan ligde 13. hafta mücadelesi derbiye sahne olacak. Türkiye'nin en önemli futbol karşılaşması olarak görülen bu müsabakada Galatasaray evinde Fenerbahçe'yi konuk edecek. Milyonlarca taraftarın merakla beklediği ve sonucunu beklediği bu karşılaşmaya sayılı günler kala iddia tarafından maçın oranları da açıklandı.

GALATASARAY FAVORİ

Derbi öncesinde topladığı 21 puanla Fenerbahçe'den 1 puan daha fazla toplayan sarı kırmızılı ekip, evinde oynamanın da verdiği avantajla derbinin favorisi olarak görüldü. İddia tarafından belirlenen oranlara göre göre Galatasaray'ın galibiyetine 2.02 oran verilirken, Fenerbahçe galibiyetine ise 2.95 oran verildi. Bu dev müsabakanın berabere bitmesine ise 3.15 oran verildi.

FENERBAHÇE EKSİK

Lider'in oldukça gerisinde kalan iki takımın da galibiyeti hedeflediği bu karşılaşma öncesinde sarı kırmızılı ekipte eksik bulunmazken Fenerbahçe'de ise kadro tam olarak netleşmiş değil. Sarı lacivertlilerin as kalecisi Altay Bayındır sakatlığı nedeniyle bu maçta forma giyemeyecekken, yıldız futbolcular Enner Valencia ve İrfan Can Kahveci'nin durumu ise belirsizliğini koruyor.