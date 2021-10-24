İddialı kıyafeti nefesleri kesti! Tuğba Ekinci süper mini kostümle sahneye çıktı!

Her yaptığı ile olay olan isimlerden biri olan Tuğba Ekinci bu kez de sahne aldığı bir mekanda giydiği cesur kostüm ile çok konuşuldu.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettirmeyi başaran şarkıcının paylaştığı kostümlü fotoğraf yorum yağmuruna tutuldu.

SÜPER MİNİ KOSTÜMLE SAHNE ALDI

Ekinci bu kez de marka yüzü olduğu cilt ürünleri markasının tanıtımı için sahne aldığı gecede giydiği iddialı süper mini kostümüyle tüm gözleri üzerine çekti.

150 BİN DOLARA ANLAŞTI

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmeyen Tuğba Ekinci bir cilt markasının reklam yüzü olmayı kabul etti.

Markanın tüm organizasyonlarında bulunmak için 1 senelik anlaşma imzalayan Tuğba Ekinci, markayla 150 bin dolar karşılığında el sıkıştı.

İşte o görüntüler...