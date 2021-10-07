İdea ne demek, TDK'ya göre İdea kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?
İdea kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "İdea ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre İdea nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi İdea kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.
Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. İdea ne demek? İdea TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.
Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi idea kelimesi. Peki idea ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre idea nedir, idea kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.
İdea kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. İdea kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.
İDEA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?
İdea kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
İdea kelimesi kökenlidir.
TDK'ya göre idea kelimesi anlamı şu şekildedir:
- Düşünce
İDEA CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI
- İdea akılla algılananın en üst aşamasını yani kavramı tanımlar.