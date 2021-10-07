İdea ne demek, TDK'ya göre İdea kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. İdea ne demek? İdea TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi idea kelimesi. Peki idea ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre idea nedir, idea kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

İdea kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. İdea kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

İDEA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

İdea kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

İdea kelimesi kökenlidir.

TDK'ya göre idea kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Düşünce



İDEA CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- İdea akılla algılananın en üst aşamasını yani kavramı tanımlar.

