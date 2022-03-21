İdefiks ne demek, TDK'ya göre İdefiks kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. İdefiks ne demek? İdefiks TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi idefiks kelimesi. Peki idefiks ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre idefiks nedir, idefiks kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

İDEFİKS NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

İdefiks kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

İdefiks kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre idefiks kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Saplantı



İDEFİKS CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Bu idefiks hastalığıyla sen hep yanlış görüyorsun.

