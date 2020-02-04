İdlib'de hain saldırı: Ölü ve yaralılar var
Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'nin Afrin merkezindeki iki okul ve bir camiye grad füzesiyle yaptığı saldırıda 1 öğrenci hayatını kaybetti, 7 öğrenci ise yaralandı.
Suriye'de terör örgütü YPG/PKK, Halep iline bağlı Afrin ilçe merkezinde bulunan bir okula füze ile saldırdı. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 8 sivil de yaralandı. Saldırı nedeniyle okul ve çevresindeki evlerde büyük hasar meydana geldi. Olay yerine gelen sivil savunma ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.
Olay yerinden çarpıcı görüntüler ise şu şekilde:
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