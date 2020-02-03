İdlib'de şehit sayısı 6 oldu

Suriye’nin kuzeybatısında yer alan İdlib’den rejim güçleri tarafından yapılan hain saldırıda 4 askerimizi şehit vermiştik. Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelen son dakika bilgisine göre bu sayı 6'ya çıktı.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklama şu şekilde:

"İdlib’de çatışmaların önlenmesi maksadıyla bölgeye takviye olarak gönderilen unsurlarımıza Rejim tarafından 03 Şubat 2020 tarihinde yapılan yoğun topçu atışı ile gerçekleştirilen saldırıda yaralananlardan bir silah arkadaşımız ile bir sivil personelimiz daha yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Meydana gelen olayda şehit sayımız 6’ya yükselmiştir.

Hâlihazırda meşru müdafaa kapsamında hedefler ateş altına alınmaya devam edilmektedir.

Şehit ve yaralı silah arkadaşlarımızın kanı yerde bırakılmayacak, bu menfur saldırıyı yapanlardan hesap sorulacak ve benzeri saldırılara karşı meşru müdafaa hakkımız en sert şekilde kullanılacaktır.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

NE OLMUŞTU?

Suriye’nin kuzeybatısında yer alan İdlib’den gelen acı haberle sarsılmıştık. MSB tarafından yapılan açıklamada, bölgedeki çatışmaların önlenmesi için göreve gönderilen Mehmetçiklerimizin rejim güçleri tarafından top atışlarıyla vurulduğu belirtilmişti. Saldırıda 4 askerimiz şehit olurken, 1'i ağır 9 askerimiz de yaralanmıştı.

İdlib'den kahreden haber geldi... 4 şehit 9 yaralı