İDO ve BUDO seferleri iptal!

Yolculuk edecekler dikkat! Bugün için bazı seferler iptal oldu...

BUDO’nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 07.00, 09.30 ve 13.00 saatlerindeki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 10.00, 13.00 ve 15.30 saatlerindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Aynı gerekçeyle saat 09.30 Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), saat 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), saat 13.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ile saat 14.25 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri de yapılamayacak.

İDO (İstanbul Deniz Otobüsleri) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre;

Bostancı – Kadıköy – Yenikapı – Bakırköy: 07:30 – 08:20

Bostancı – Beşiktaş: 07:40 – 08:10

Bandırma – Yenikapı – Bostanc: 07:45 – 10:40

Kadıköy- Yenikapı – Bursa: 07:50 – 09:50

Bursa – Büyükçekmece: 08:00 – 09:40 seferleri iptal edilmiştir.