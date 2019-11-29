İDO ve BUDO seferleri iptal!
Bugün gerçekleşecek kötü hava koşulları sebebiyle, İDO sitesinden yapılan resmi açıklamaya göre BUDO'da (Bursa Deniz Otobüsleri) pek çok sefer iptal edildi. İşte detaylar...
Yolculuk edecekler dikkat! Bugün için bazı seferler iptal oldu...
BUDO’nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 07.00, 09.30 ve 13.00 saatlerindeki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 10.00, 13.00 ve 15.30 saatlerindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.
Aynı gerekçeyle saat 09.30 Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), saat 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), saat 13.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ile saat 14.25 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri de yapılamayacak.
İDO (İstanbul Deniz Otobüsleri) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre;
Bostancı – Kadıköy – Yenikapı – Bakırköy: 07:30 – 08:20
Bostancı – Beşiktaş: 07:40 – 08:10
Bandırma – Yenikapı – Bostanc: 07:45 – 10:40
Kadıköy- Yenikapı – Bursa: 07:50 – 09:50
Bursa – Büyükçekmece: 08:00 – 09:40 seferleri iptal edilmiştir.
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