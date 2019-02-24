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  3. İDO ve BUDO'da olumsuz hava koşulları nedeniyle sefer iptal edildi

İDO ve BUDO'da olumsuz hava koşulları nedeniyle sefer iptal edildi

Olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle bazı seferler iptal edildi.

İDO ve BUDO'da olumsuz hava koşulları nedeniyle sefer iptal edildi

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) bazı seferleri, olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle iptal edildi.

İptal edilen seferler şöyle:

İDO

07.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa
08.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy 
09.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa 
10.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy 
11.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa 
12.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy

BUDO

08.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 
08.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece) 
09.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 
09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 
09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 
10.30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya) 
11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)
11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
12.55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) 
13.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 
14.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 
16.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 
16.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
17.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 
18.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece) 
18.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 
19.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 
20.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 
20.30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya)

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