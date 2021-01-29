Marmara Bölgesi'nde günlerdir etkisini dürdüren fırtınalı hava, deniz ulaşımında aksamalara neden olmaya devam ediyor. Bu kapsamda İstanbul Deniz Otobüsleri ve Şehir Hatları'nın bazı seferleri, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi. İDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruda, iptal edilen seferler sıralanırken biz de bu bilgilere haberimizde yer verdik.

İPTAL EDİLEN İDO SEFERLERİ

29 Ocak Cuma günü iptal edildiği belirtilen seferler şöyle:

07.45 Kabataş-Bursa

08.30 Bursa-Kadıköy

09.45 Yenikapı-Yalova

09.45 Yalova-Yenikapı

10.30 Bursa-Kabataş seferlerinin yapılamadığı,

11.35 Kadıköy-Bursa

12.00 Bostancı-Bandırma

15.30 Bandırma-Bostancı seferlerinin iptal edildiği belirtildi.

İPTAL EDİLEN ŞEHİR HATLARI SEFERLERİ

Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamada ise;