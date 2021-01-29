İDO ve şehir hatlarında fırtına engeli, seferler iptal edildi!
Marmara Bölgesi'ni günlerdir etkisi altına alan fırtına ve lodos nedeniyle İDO ve BUDO seferlerinde yaşanan aksamalara bugün bir yenisi daha katıldı. İşte kuvvetli rüzgar nedeniyle iptal olan seferler...
Marmara Bölgesi'nde günlerdir etkisini dürdüren fırtınalı hava, deniz ulaşımında aksamalara neden olmaya devam ediyor. Bu kapsamda İstanbul Deniz Otobüsleri ve Şehir Hatları'nın bazı seferleri, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi. İDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruda, iptal edilen seferler sıralanırken biz de bu bilgilere haberimizde yer verdik.
İPTAL EDİLEN İDO SEFERLERİ
29 Ocak Cuma günü iptal edildiği belirtilen seferler şöyle:
- 07.45 Kabataş-Bursa
- 08.30 Bursa-Kadıköy
- 09.45 Yenikapı-Yalova
- 09.45 Yalova-Yenikapı
- 10.30 Bursa-Kabataş seferlerinin yapılamadığı,
- 11.35 Kadıköy-Bursa
- 12.00 Bostancı-Bandırma
- 15.30 Bandırma-Bostancı seferlerinin iptal edildiği belirtildi.
İPTAL EDİLEN ŞEHİR HATLARI SEFERLERİ
Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamada ise;
- 11.00 Beşiktaş-Adalar
- 12.00 Adalar-Kadıköy-Beşiktaş seferlerinin lodos nedeniyle gerçekleştirilemeyeceği kaydedildi.