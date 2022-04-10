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  3. İdrar içmenin hayalini kurmuş! İşkence görmek için para ödeyen kölenin söyledikleri şaşkına çevirdi! "Gerekirse ek iş yaparım yine de ödeme yaparım”

İdrar içmenin hayalini kurmuş! İşkence görmek için para ödeyen kölenin söyledikleri şaşkına çevirdi! "Gerekirse ek iş yaparım yine de ödeme yaparım”

Ülkemizde, para karşılığında kendilerine işlemce yaptıran köleler ve onlara işkence yapan sahibeler giderek yaklaşıyor. Bu kişilerin anlattıkları ise şaşkına çeviriyor.

İdrar içmenin hayalini kurmuş! İşkence görmek için para ödeyen kölenin söyledikleri şaşkına çevirdi! "Gerekirse ek iş yaparım yine de ödeme yaparım”

Kendisini 'köle' olarak tanımlayan bir kişi, 'Hizmetçi olmak, köpek gibi muamele görmek, hastanelik olacak şekilde küllük olarak kullanılmak en çok sevdiklerim. İdrar içmenin hayalini çok kurdum ama olmadı' ifadelerini kullanarak şaşkına çevirdi.

Saatlik ücretler ödeyerek aşağılanma, falaka hatta küllük gibi kullanılmaya kadar her tür işkenceyi satın alanlar kendilerini 'köle' olarak tanımlıyor.  İşkence yaparak saatliği 150 ile 5 bin TL arasında değişen tutarlarda para kazanan kişilere ise 'sahip' deniliyor. 

Köleler ve sahipler, ‘köle aranıyor’ ilanlarında cinsiyet, yaş, ilişki durumu bilgilerini, iletişim numaralarıyla birlikte paylaşıyor. 

İdrar içmenin hayalini kurmuş! İşkence görmek için para ödeyen kölenin söyledikleri şaşkına çevirdi!

KÜLLÜK VE MASA OLARAK KULLANILMAKTAN KEYİF ALIYOR

Bir kafede gazetecilerle ‘sahibe’ olduğunu düşünerek, görüşen 35 yaşındaki köle, evli ve 2 çocuk babası olduğunu, tekstil işçisi olarak çalıştığını anlattı. İzin günlerinde kölelik yaptığını söyleyen kişi, en çok küllük ve masa olarak kullanılmaktan keyif aldığını belirtti.

Askerden döndükten sonra, 15 yıldır para ödeyerek kölelik yaptığını söyleyen kişi, “Hizmetçi köleliğinden tutun da karşı tarafın mutlu olması için ne gerekirse, her şeyi yaparım. İdrar içmenin hayalini çok kurdum ama olmadı. Hizmetçi olmak, köpek gibi muamele görmek, tasma takılması, sehpa olarak kullanılmak, hastanelik olacak şekilde küllük olarak kullanılmak en iyi yaptığım köleliklerdir ve çok severim. İdrar da içebilirim, klozetinizi de temizletebilirsiniz. Beni stres atmak amacıyla da kullanabilirsiniz” şeklinde konuşarak "Gerekirse ek iş yaparım yine de ödeme yaparım” diye konuştu.

İdrar içmenin hayalini kurmuş! İşkence görmek için para ödeyen kölenin söyledikleri şaşkına çevirdi!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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