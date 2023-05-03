İdrarda Eritrosit (RBC) Yüksekliği Ne Demek? Eritrosit RBC Kaç Olmalı Ne Anlama Gelir?

Vücudumuzda bulunan alyuvar hücrelerine eritrosit denir. Sağlıklı olmamız için oldukça önemli olan eritrosit diğer adıyla RBC olarak da bilinir. İdrarda eritrosit görülmesi tehlikeli midir? İdrarda eritrosit yüksekliği ne demek? Eritrosit kaç olmalı, ne anlama gelir? Nasıl düşürülür düşürülmesi için antibiyotik kullanımı gerekli mi? İşte aradığınız tüm soruların cevabı bu haberde…

Eritrosit Kaç Olmalı?

Eritrosit miktarı erkeklerde 4,7 ile 6,1 milyon aralığında olmalıdır. Kadınlarda ise eritrosit miktarı 4,2 ile 5,4 milyon aralığında normal olarak kabul edilir. Eritrosit değeri diğer adıyla RBC değeri referans aralığı sağlık bakımından büyük bir öneme sahiptir ve bazı hastalıkların belirtisi olarak kabul edilebilir.

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Vücuda giren oksijen ve karbondioksit döngüsünü gerçekleştiren alyuvar hücrelerinin yetersiz olması doku ve organlara yeteri seviyede oksijen taşınmamasına sebep olur. Bununla birlikte de kemik iliği bu eksiği gidermek için daha fazla miktarda eritrosit üretir. Bu durumda vücutta eritrosit yüksekliği oluşur. İdrar tahlillerinde bu değerin yüksek çıkması bazı hastalıkların belirtisi olarak kabul edilir. RBC değerinin yüksek olması vücutta eklem ve göğüs ağrıları, görme bozukluğu, tansiyon yüksekliği, baş dönmesi, avuç içlerinde hassasiyetin oluşması, uyku problemleri, kulak çınlamaları, kaşıntı, kas ve karın ağrıları gibi olumsuz durumlara sebebiyet verebilir.

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Eritrosit Yüksekliği Ne Anlama Gelir?

İdrara kan karışması anlamına gelen eritrosit yüksekliği tıbbi olarak hematüre olarak ifade edilir. İdrarda eritrosit görülmesi halinde hayati bir tehlike olmamasına rağmen ciddi hastalıkların sonucu olarak bu durum teşhis edilebilir. Sağlık ocaklarında yaptırdığınız idrar testinde eritrosit yüksekliği ne anlama gelir ve bu durumda ne yapmak gerekir diyorsanız aile hekiminize veya uzman bir doktora konu ile ilgili danışmalısınız. Normal bir yetişkinde eritrosit değerinin 0 ile 3 aralığında olması gerekirken bunun üstü değerler yüksek kabul edilir.

Eritrosit Yüksekliği Sebepleri Nelerdir?

İdrarda eritrosit yüksekliği şu sebeplerle oluşabilir;

Ard arda idrar yolu iltihabı geçirilmesi

İdrar kesesinde enfeksiyon oluşması

Böbreklerde enfeksiyon

Böbreklerde taş görülmesi

Böbrek kanseri

Mesane kanseri

Böbreklerin çeşitli sebeplerle zarar görmesi

İdrar yollarında tümör oluşumu

Prostat kanseri

Bazı ağrı kesiciler

Virüs kaynaklı oluşan iltihaplanmalar

Aşırı ve bilinçsiz egzersiz

Kanda pıhtı atması

Oral hücreli anemi

Kanser ilaçlarının kullanılması

Glomerulonefrit (böbreklerdeki küçük filtrelerin iltihabı) gibi etkenler ve hastalıklar eritrosit değerinin yükselmesine sebep olmaktadır.

Eritrosit Değeri Nasıl Normale Döner?

Doktor, tam kan sayımını istedikten sonra eritrosit değerlerini diğer kan parametrelerine göre değerlendirir. Eritrosit değerlerinde bir farklılık gözlemlenirse, farklı tetkikler isteyebilir. Tüm tetkikler sonucunda bir tedavi yöntemi mutlaka önerecektir.