İdrarda Eritrosit (RBC) Yüksekliği Ne Demek? Eritrosit RBC Kaç Olmalı Ne Anlama Gelir?

Vücutta oksijen ve karbondioksitin taşınmasını sağlayan eritrositlerin idrarda görülmesi ne anlama gelir? Pek çok kişi sağlık taramalarında çıkan idrarda eritrosit RBC yüksekliği ne demek? Eritrosit kaç olmalı, ne anlama gelir? araştırması yapmaktadır. Bizde bu konuları sizler için araştırdık.

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İdrarda Eritrosit (RBC) Yüksekliği Ne Demek? Eritrosit RBC Kaç Olmalı Ne Anlama Gelir?

Vücudumuzda bulunan alyuvar hücrelerine eritrosit denir. Sağlıklı olmamız için oldukça önemli olan eritrosit diğer adıyla RBC olarak da bilinir. İdrarda eritrosit görülmesi tehlikeli midir? İdrarda eritrosit yüksekliği ne demek? Eritrosit kaç olmalı, ne anlama gelir? Nasıl düşürülür düşürülmesi için antibiyotik kullanımı gerekli mi? İşte aradığınız tüm soruların cevabı bu haberde…

Eritrosit Kaç Olmalı?

Eritrosit miktarı erkeklerde 4,7 ile 6,1 milyon aralığında olmalıdır. Kadınlarda ise eritrosit miktarı 4,2 ile 5,4 milyon aralığında normal olarak kabul edilir. Eritrosit değeri diğer adıyla RBC değeri referans aralığı sağlık bakımından büyük bir öneme sahiptir ve bazı hastalıkların belirtisi olarak kabul edilebilir.

Vücuda giren oksijen ve karbondioksit döngüsünü gerçekleştiren alyuvar hücrelerinin yetersiz olması doku ve organlara yeteri seviyede oksijen taşınmamasına sebep olur. Bununla birlikte de kemik iliği bu eksiği gidermek için daha fazla miktarda eritrosit üretir. Bu durumda vücutta eritrosit yüksekliği oluşur. İdrar tahlillerinde bu değerin yüksek çıkması bazı hastalıkların belirtisi olarak kabul edilir. RBC değerinin yüksek olması vücutta eklem ve göğüs ağrıları, görme bozukluğu, tansiyon yüksekliği, baş dönmesi, avuç içlerinde hassasiyetin oluşması, uyku problemleri, kulak çınlamaları, kaşıntı, kas ve karın ağrıları gibi olumsuz durumlara sebebiyet verebilir.

İdrarda Eritrosit (RBC) Yüksekliği Ne Demek? Eritrosit RBC Kaç Olmalı Ne Anlama Gelir?

Eritrosit Yüksekliği Ne Anlama Gelir?

İdrara kan karışması anlamına gelen eritrosit yüksekliği tıbbi olarak hematüre olarak ifade edilir. İdrarda eritrosit görülmesi halinde hayati bir tehlike olmamasına rağmen ciddi hastalıkların sonucu olarak bu durum teşhis edilebilir. Sağlık ocaklarında yaptırdığınız idrar testinde eritrosit yüksekliği ne anlama gelir ve bu durumda ne yapmak gerekir diyorsanız aile hekiminize veya uzman bir doktora konu ile ilgili danışmalısınız. Normal bir yetişkinde eritrosit değerinin 0 ile 3 aralığında olması gerekirken bunun üstü değerler yüksek kabul edilir.

Eritrosit Yüksekliği Sebepleri Nelerdir?

İdrarda eritrosit yüksekliği şu sebeplerle oluşabilir;

  • Ard arda idrar yolu iltihabı geçirilmesi
  • İdrar kesesinde enfeksiyon oluşması
  • Böbreklerde enfeksiyon
  • Böbreklerde taş görülmesi
  • Böbrek kanseri
  • Mesane kanseri
  • Böbreklerin çeşitli sebeplerle zarar görmesi
  • İdrar yollarında tümör oluşumu
  • Prostat kanseri
  • Bazı ağrı kesiciler
  • Virüs kaynaklı oluşan iltihaplanmalar
  • Aşırı ve bilinçsiz egzersiz
  • Kanda pıhtı atması
  • Oral hücreli anemi
  • Kanser ilaçlarının kullanılması
  • Glomerulonefrit (böbreklerdeki küçük filtrelerin iltihabı) gibi etkenler ve hastalıklar eritrosit değerinin yükselmesine sebep olmaktadır.

İdrarda Eritrosit (RBC) Yüksekliği Ne Demek? Eritrosit RBC Kaç Olmalı Ne Anlama Gelir?

Eritrosit Değeri Nasıl Normale Döner?

Doktor, tam kan sayımını istedikten sonra eritrosit değerlerini diğer kan parametrelerine göre değerlendirir. Eritrosit değerlerinde bir farklılık gözlemlenirse, farklı tetkikler isteyebilir. Tüm tetkikler sonucunda bir tedavi yöntemi mutlaka önerecektir.

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