İdris Adeyinka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İdris Adeyinka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İdris Adeyinka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
İdris Adeyinka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
İdris Adeyinka 18 Mart 2002 tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Idris Adedamola Adeyinka şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
İdris Adeyinka Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Dubai City FC futbol takımında oynamaktadır. Dubai City FC takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. İdris Adeyinka'nin Dubai City FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
İdris Adeyinka Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
İdris Adeyinka futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2020 yılında Dubai City FC
İdris Adeyinka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
İdris Adeyinka şuan Dubai City FC takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.
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