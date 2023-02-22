İdris Adeyinka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İdris Adeyinka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? İdris Adeyinka kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? İdris Adeyinka ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.