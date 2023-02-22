İdris Aloma kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İdris Aloma Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İdris Aloma adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İdris Aloma Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İdris Aloma 11 Kasım 1997 tarihinde Ilorin şehrinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İdris Aloma Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İdris Aloma, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Abia Warriors FC futbol takımında oynamaktadır. Abia Warriors FC takımına 1 Kasım 2022 tarihinde katılmıştır. İdris Aloma'nin Abia Warriors FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İdris Aloma Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İdris Aloma isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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İdris Aloma Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İdris Aloma futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında ABS FC

27 Şubat 2014 yılında Kanemi Warriors

4 Ocak 2015 yılında Enyimba Aba

1 Temmuz 2016 yılında Rivers United

31 Aralık 2016 yılında Enyimba Aba

1 Ocak 2017 yılında Kano Pillars

26 Ocak 2019 yılında Remo Stars FC

1 Ocak 2021 yılında Kulüpsüz

1 Kasım 2022 yılında Abia Warriors

İdris Aloma Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İdris Aloma şuan Abia Warriors FC takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

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