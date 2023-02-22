İdris Munir kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İdris Munir Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İdris Munir adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
İdris Munir Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
İdris Munir 20 Eylül 2003 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
İdris Munir Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Alfa Pro Sport Management yapmaktadır. İdris Munir, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Niger Tornadoes futbol takımında oynamaktadır. Niger Tornadoes takımına - tarihinde katılmıştır. İdris Munir'nin Niger Tornadoes ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
İdris Munir Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
İdris Munir Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
İdris Munir şuan Niger Tornadoes takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.
İdris Munir Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Nijerya U23 takımında 12 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.
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