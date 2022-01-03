İdris Otu ne demek, TDK'ya göre İdris Otu kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. İdris otu ne demek? İdris otu TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi İdris otu kelimesi. Peki İdris otu ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre İdris otu nedir, İdris otu kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

İDRİS OTU NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

İdris otu kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre İdris otu kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bir tür ayrık otu

