İdris Sabo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İdris Sabo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İdris Sabo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
İdris Sabo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
İdris Sabo {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
İdris Sabo Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
El-Kanemi Warriors futbol takımında oynamaktadır. El-Kanemi Warriors takımına 12 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. İdris Sabo'nin El-Kanemi Warriors ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
İdris Sabo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
İdris Sabo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
12 Ocak 2019 yılında Kanemi Warriors
İdris Sabo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
İdris Sabo şuan El-Kanemi Warriors takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.
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