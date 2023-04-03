İdriss Fares kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İdriss Fares Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İdriss Fares adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
İdriss Fares Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
İdriss Fares 23 Şubat 2002 tarihinde doğmuştur. Fransa,Cezayir uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
İdriss Fares Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Paris FC B futbol takımında oynamaktadır. Paris FC B takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. İdriss Fares'nin Paris FC B ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.
İdriss Fares Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
İdriss Fares futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında JA Drancy U19
1 Temmuz 2021 yılında FC 93 Bobigny
1 Temmuz 2022 yılında Paris FC B
İdriss Fares Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
İdriss Fares şuan Paris FC B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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