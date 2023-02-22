İerotheos Dritsas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İerotheos Dritsas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İerotheos Dritsas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
İerotheos Dritsas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
İerotheos Dritsas 1 Temmuz 2000 tarihinde doğmuştur. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Ιερόθεος Δρίτσας şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
İerotheos Dritsas Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Target Sport yapmaktadır. İerotheos Dritsas, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Thesprotos Igoumenitsas futbol takımında oynamaktadır. Thesprotos Igoumenitsas takımına 26 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. İerotheos Dritsas'nin Thesprotos Igoumenitsas ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
İerotheos Dritsas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
İerotheos Dritsas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2019 yılında Aittitos Spaton
1 Temmuz 2020 yılında Panionios
1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz
26 Eylül 2022 yılında Thesprotos
İerotheos Dritsas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
İerotheos Dritsas şuan Thesprotos Igoumenitsas takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.
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