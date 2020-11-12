İETT koronavirüse davetiye çıkardı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla İstanbul'da , sanayi sektöründe çalışanlar için erken mesai düzenlemesine gidildi ve kamuda esnek çalışma yöntemlerine geçildi. Sanayi sektöründe çalışan kişilerin mesaisi, 9 Kasım'dan itibaren sabah saat 07.00'de başlayacak. Öğrenciler ise saat 09.30'da derse başlıyor.

İETT OTOBÜSÜNDEKİ YOĞUNLUK DİKKAT ÇEKTİ!

İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin önlemlerine rağmen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri'ne (İETT) ait otobüslerinde yoğunluğun yaşanması dikkat çekiyor.

MK13 Şahintepe-Olimpiyatköy İETT hattında, koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı. Otobüse binen vatandaşların büyük bir yoğunluk oluşturduğu ve sosyal mesafeye uymadıkları görüldü.

"SİYASET ASLA ORGANİZE KÖTÜLÜK SAHASI OMAMALI"

İstanbul'da 29 Mart sabahı, 62 numaralı Kağıthane-Kabataş hattında oluşan kalabalık tablo da büyük tepki toplamıştı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Sözcüsü Murat Ongun ise 62 numaralı İETT otobüsünde hattında çalışan araca, sabah 06.00'da Fazilet durağından şoförün uyarısına rağmen bir anda 47 yolcunun bindiğini savunmuştu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da işe gitmek için otobüse binen vatandaşları suçlayarak, Twitter hesabından, "Siyaset asla organize kötülük sahası olmamalı. Hele hele, ülke olarak bu kadar zor bir dönemde el ele olmalı ve çok dikkatli davranmalıyız. Tüm siyasilere çağrım, karanlık kalplilerin organize kötülüklerine birlikte karşı çıkalım" iddiasında bulunmuştu.