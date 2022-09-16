İETT otobüsü savaş alanına döndü! Ayağına basan yolcuya belindeki bıçağı ile saldırdı!

İstanbul Fatih'te bulunan bir İETT otobüsüne binen yolcunun otobüsün içindeki bir kişinin ayağına yanlışlıkla basması sonucunda yolcular dehşet yaşadı.

Rukiye Karapunar
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Fatih'te tıklım tıklım dolu olan İETT otobüsünde bir kişi, iddiaya göre yanlışlıkla ayağına basan yolcuya bıçakla saldırdı. Yaşananlar karşısında çığlık atan kadın yolcular "kapıyı açın" şeklinde çığlık attı. Dehşet anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

BELİNDEKİ BIÇAKLA YOLCUYA SALDIRDI

Edinilen bilgiye göre Fatih'te seyir halindeki bir İETT otobüsünde dehşete düşüren bir olay yaşandı. İddiaya göre, bir kişi tıklım tıklım dolu olan otobüste başka bir yolcunun yanlışlıkla ayağına bastı. Ayağına basılan adam çılgına döndü ve belindeki bıçağı çıkardı. Otobüs bir anda karıştı. Bıçakla dehşet saçan adam, ayağına basan kişiye saldırdı.

İETT otobüsü savaş alanına döndü! Ayağına basan yolcuya belindeki bıçağı ile saldırdı!

Çığlık atan kadın yolcular otobüs şoförüne kapıyı açması için bağırdı. Duran şoför bir süre sonra kapıyı açarken yolcular araçtan indi. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

İETT otobüsü savaş alanına döndü! Ayağına basan yolcuya belindeki bıçağı ile saldırdı!

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