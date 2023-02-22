İfeanyi Assurance kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İfeanyi Assurance Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İfeanyi Assurance adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
İfeanyi Assurance Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
İfeanyi Assurance {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
İfeanyi Assurance Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Dakkada FC futbol takımında oynamaktadır. Dakkada FC takımına - tarihinde katılmıştır. İfeanyi Assurance'nin Dakkada FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
İfeanyi Assurance Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
İfeanyi Assurance Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
İfeanyi Assurance şuan Dakkada FC takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.
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