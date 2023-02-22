İfeanyi Assurance kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İfeanyi Assurance Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? İfeanyi Assurance kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? İfeanyi Assurance ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.