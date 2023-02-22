İfeanyi Francis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İfeanyi Francis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İfeanyi Francis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
İfeanyi Francis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
İfeanyi Francis 21 Şubat 1999 tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Odimmega Francis Ifeanyi şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
İfeanyi Francis Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Rivers United FC futbol takımında oynamaktadır. Rivers United FC takımına - tarihinde katılmıştır. İfeanyi Francis'nin Rivers United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
İfeanyi Francis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
İfeanyi Francis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
İfeanyi Francis şuan Rivers United FC takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.
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