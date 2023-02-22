İfeanyi Nweke kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İfeanyi Nweke Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İfeanyi Nweke adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
İfeanyi Nweke Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
İfeanyi Nweke 10 Kasım 1997 tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
İfeanyi Nweke Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İfeanyi Nweke, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Enugu Rangers IFC futbol takımında oynamaktadır. Enugu Rangers IFC takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. İfeanyi Nweke'nin Enugu Rangers IFC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
İfeanyi Nweke Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
İfeanyi Nweke futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Aralık 2016 yılında Rivers United
1 Eylül 2017 yılında Kano Pillars
1 Temmuz 2019 yılında Enugu Rangers
İfeanyi Nweke Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
İfeanyi Nweke şuan Enugu Rangers IFC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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