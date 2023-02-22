İfeanyi Ogba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İfeanyi Ogba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İfeanyi Ogba adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
İfeanyi Ogba Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
İfeanyi Ogba {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
İfeanyi Ogba Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Akwa United futbol takımında oynamaktadır. Akwa United takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. İfeanyi Ogba'nin Akwa United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
İfeanyi Ogba Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
İfeanyi Ogba futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Eylül 2022 yılında Akwa United
İfeanyi Ogba Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
İfeanyi Ogba şuan Akwa United takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.
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