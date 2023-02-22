İfeanyi Okoye kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İfeanyi Okoye Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İfeanyi Okoye adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
İfeanyi Okoye Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
İfeanyi Okoye {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
İfeanyi Okoye Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Niger Tornadoes futbol takımında oynamaktadır. Niger Tornadoes takımına - tarihinde katılmıştır. İfeanyi Okoye'nin Niger Tornadoes ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
İfeanyi Okoye Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
İfeanyi Okoye Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
İfeanyi Okoye şuan Niger Tornadoes takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.
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