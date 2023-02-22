İfeatu Evans kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İfeatu Evans Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İfeatu Evans adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
İfeatu Evans Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
İfeatu Evans {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
İfeatu Evans Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Shooting Stars Sports Club futbol takımında oynamaktadır. Shooting Stars Sports Club takımına 10 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. İfeatu Evans'nin Shooting Stars Sports Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
İfeatu Evans Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
İfeatu Evans futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
28 Haziran 2021 yılında Nasarawa United
1 Aralık 2021 yılında Wikki Tourists
10 Ocak 2023 yılında Shooting Stars
İfeatu Evans Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
İfeatu Evans şuan Shooting Stars Sports Club takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.
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