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İflas Masası ne demek, TDK'ya göre İflas Masası kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

İflas Masası kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "İflas Masası ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre İflas Masası nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi İflas Masası kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

İflas Masası ne demek, TDK'ya göre İflas Masası kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. İflas masası ne demek? İflas masası TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi iflas masası kelimesi. Peki iflas masası ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre iflas masası nedir, iflas masası kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

İFLAS MASASI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

İflas masası kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre iflas masası kelimesi anlamı şu şekildedir:

- İflas eden kişi veya kuruluşun alacak ve borçlarını belirlemeye aynı zamanda düzenlemeye yetkili birim

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