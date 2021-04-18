İftar yemeği kavgası! Cani koca 8 çocuğunun annesini öldürdü

Rahmi P., eşi Mevlüde P. ile iftar öncesinde "yemek yapma" yüzünden tartışma yaşadı. 60 yaşındaki adam, tartışma sırasında 8 çocuğun annesi Mevlüde P.'yi bıçakladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, göğüs ve sırt kısmından toplam 4 bıçak darbesi alan kadının yaşamını yitirdiğini belirledi.

Rahmi P., İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Mevlüde P.’nin cansız bedeni Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

Mevlüde P.’nin hayatını kaybettiği bilgisini alan yakınlarıysa çiftin Karşıyaka Mahallesinde bulunan evine geldi. Hayatını kaybeden kadının kardeşi, “Yapacağını yaptı. Ömür boyu hapiste sürünsün” diyerek isyan etti.