Araç sahiplerine üzen haber: LPG’ye zam geldi! Motorin fiyatları ne kadar oldu?ATV Müge Anlı bugünkü programı full, tek parça izle 5 Nisan 2022 Salı | Müge Anlı ile Tatlı Sert programı son bölüm izle YouTubePendik'te annesinin terk ettiği Nisa Mihriban bebekten acı haber: Beyin ölümü gerçekleştiTV8 Survivor All Star 69. bölüm full, tek parça izle | Survivor All Star son bölüm izle YoutubeFOX TV Yasak Elma 137. bölüm full, tek parça izle | Yasak Elma son bölüm izle YoutubeLazer epilasyon orucu bozar mı? Ramazan ayında ağda, lazer yaptırmak doğru mu? Oruçluyken tüy aldırmak caiz mi? Dinen hükmü ne?TRT 1 Alparslan: Büyük Selçuklu 20. bölüm full, tek parça izle | Alparslan: Büyük Selçuklu son bölüm izle YoutubeATV Hakim 1. bölüm full, tek parça izle | Hakim ilk bölüm izle YoutubeYaprak Dökümü'nün Sedef'i Seda Demir'den dizide annesi Neyyir'i oynayan Bedia Ener hakkında çarpıcı açıklama! Setten çıkıp ağladığını itiraf etti!5 Nisan 2022 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı
İstanbul11 °C
  1. HABERLER
  2. YEREL
  3. İftara yetişemeyenlere Ramazan boyunca iftariyelik dağıtılıyor

İftara yetişemeyenlere Ramazan boyunca iftariyelik dağıtılıyor

Pendik Belediyesi, Ramazan boyunca iftara yetişemeyenlere iftariyelik dağıtıyor. İftar saatine denk gelen ve yolda olan vatandaşlar Pendik’te farklı noktalarda dağıtılan ikramlarla iftarını açıyor.

İftara yetişemeyenlere Ramazan boyunca iftariyelik dağıtılıyor

Ramazan’ın ilk gününden itibaren Pendik’in farklı bölgelerinde iftarlık paketler dağıtılmaya başlandı.

Pendik Köprüsü Kurtköy-Tuzla Yönü, Tersane Köprüsü Pendik-Tuzla Yönü, Kemal Tahir Kütüphanesi, Tavşantepe Metro Çıkışı ve Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil önünde özenle paketlenmiş iftariyelik ikramlıklar vatandaşlara dağıtılıyor.

RAMAZAN AYI BOYUNCA SÜRECEK

Paketin içinde sandviç, meyve suyu ve su bulunuyor. İftara yetişemeyen vatandaşlar ikramlıklarla oruçlarını açabiliyor. Ramazan boyunca sürecek olan hizmette günde bin adet ikramlık dağıtılacak

İftara yetişemeyenlere Ramazan boyunca iftariyelik dağıtılıyorİftara yetişemeyenlere Ramazan boyunca iftariyelik dağıtılıyorİftara yetişemeyenlere Ramazan boyunca iftariyelik dağıtılıyor

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT