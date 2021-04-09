İGA'dan, engelli yolculara özel mekanizmalı taksi hizmeti

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, engelli yolculara yönelik özel mekanizmalı taksi uygulamasının hayata geçirildiğini açıkladı.İGA’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:"Erişilebilir hizmetlerimize bir yenisini daha eklemenin mutluluğunu yaşıyoruz

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İGA’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Erişilebilir hizmetlerimize bir yenisini daha eklemenin mutluluğunu yaşıyoruz. Erişilebilir seyahatin adresi İstanbul Havalimanı'nda, özel koltuk mekanizmasına sahip taksilerimiz ile konforlu seyahat deneyiminiz için hizmetinizdeyiz."

KAYNAK:AA