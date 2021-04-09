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İGA'dan, engelli yolculara özel mekanizmalı taksi hizmeti

İGA'dan çok önemli hizmet İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, sosyal medya hesabından engelli yolculara yönelik özel mekanizmalı taksi uygulamasının hayata geçirildiğini duyurdu.

İGA'dan, engelli yolculara özel mekanizmalı taksi hizmeti

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, engelli yolculara yönelik özel mekanizmalı taksi uygulamasının hayata geçirildiğini açıkladı.İGA’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:"Erişilebilir hizmetlerimize bir yenisini daha eklemenin mutluluğunu yaşıyoruz

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İGA’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Erişilebilir hizmetlerimize bir yenisini daha eklemenin mutluluğunu yaşıyoruz. Erişilebilir seyahatin adresi İstanbul Havalimanı'nda, özel koltuk mekanizmasına sahip taksilerimiz ile konforlu seyahat deneyiminiz için hizmetinizdeyiz."

 

 

KAYNAK:AA

 

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