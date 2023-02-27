İgball Jashari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgball Jashari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İgball Jashari adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
İgball Jashari Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
İgball Jashari 14 Temmuz 2005 tarihinde Prekaz i Poshtëm şehrinde doğmuştur. Kosova uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
İgball Jashari Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Prishtina futbol takımında oynamaktadır. FC Prishtina takımına 4 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. İgball Jashari'nin FC Prishtina ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
İgball Jashari Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
İgball Jashari futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ağustos 2022 yılında Prishtina U19
4 Ocak 2023 yılında FC Prishtina
İgball Jashari Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
İgball Jashari şuan FC Prishtina takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
İgball Jashari Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Kosova U19 takımında 18 numaralı formasıyla 17 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.
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