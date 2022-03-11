İğbirar ne demek, TDK'ya göre İğbirar kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. İğbirar ne demek? İğbirar TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi iğbirar kelimesi. Peki iğbirar ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre iğbirar nedir, iğbirar kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

İĞBİRAR NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

İğbirar kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

İğbirar kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre iğbirar kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Gücenme, güceniklik, kırgınlık

