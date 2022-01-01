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İğci ne demek, TDK'ya göre İğci kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

İğci kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "İğci ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre İğci nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi İğci kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

İğci ne demek, TDK'ya göre İğci kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. İğci ne demek? İğci TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi iğci kelimesi. Peki iğci ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre iğci nedir, iğci kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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İĞCİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

İğci kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre iğci kelimesi anlamı şu şekildedir:

- İğ kullanan, yapan veya satan kimse

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