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İğde ne demek, TDK'ya göre İğde kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

İğde kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "İğde ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre İğde nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi İğde kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

İğde ne demek, TDK'ya göre İğde kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. İğde ne demek? İğde TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi iğde kelimesi. Peki iğde ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre iğde nedir, iğde kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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İĞDE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

İğde kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre iğde kelimesi anlamı şu şekildedir:

- İğdegillerden, kokulu, sarı çiçekleri olan, çalı biçiminde bir ağaç (Elaeagnus)
- Bu ağacın zeytin biçiminde, kabuğu kırmızıya çalan sarı renkte, beyaz unlu, tadı mayhoş yemişi

İĞDE CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- İğdenin dalı gevrecik olur / Basmaya gelmez

İĞDE KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- kuş iğdesi

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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