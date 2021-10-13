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İğdemir isminin anlamı nedir, İğdemir ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

İğdemir isminin anlamı; Marangozlukta ağaç delmek için kullanılan çelik araç. Bu içeriğimizde İğdemir isminin özellikleri, isim analizi, kader sayısı, İğdemir isminin Kuran’da geçip geçmediği,  isminin kökeni, cinsiyeti, harf sayısı ve rengi gibi bir çok araştırmayı sizler için yayınlıyoruz.

İğdemir isminin anlamı nedir, İğdemir ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar İğdemir isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "İğdemir ismi ne demek, İğdemir ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor. 

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte İğdemirisminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

İğdemir İsminin anlamı nedir? TDK İğdemir anlamı:

Marangozlukta ağaç delmek için kullanılan çelik araç TDK'de bulunamamaktadır.

İğdemir İsmi Kuranda geçiyor mu?

Kuranda geçmiyor.

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İğdemir isminin kökeni:

İğdemir ismi Türkçe kökenli bir isimdir. Türkiye'de yoğun olarak kullanılmaktadır.

İğdemir isminin cinsiyeti:

Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

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İğdemir isminin rengi:

Bordo

İğdemir ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 7 harf bulunmaktadır.

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İğdemir isminin Harf Analizi Nedir ?

İğdemir ismi 7 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

İ : Duygusal, sezgisel, sanatçı

Ğ : Dirençli, zor hayat dersleri

D : Üstün güçler, güçlü

E : İletişim, duygusal karışık

M : Ticari Zekȃ, manevi güç, anaç

İ : Duygusal, sezgisel, sanatçı

R : Akıllı, lider, sert

İğdemirisminin Numerolojisi Kaçtır?

İğdemir ismi 7 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

İ : 12

Ğ : 9

D : 5

E : 6

M : 16

İ : 12

R : 21

= 81 İğdemir İsminin Numeroloji Toplamı 81’dir.

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İğdemir isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

İğdemir ismi 7 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda İğdemir isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

İ: 9Ğ: 7D: 4E: 5M: 4İ: 9R: 9 = 47

4 7 = 11 Kader sayısıdır

İğdemir isminin 11 kader sayısına göre kişilik özellikleri

11 – İdealist kişiliği ile parayı adeta koklayarak kendine çeker. Ekonomik alanlarda başarılı olduğu için kısa sürede zengin olur. Pratik fikirlerle amacına sadık kalır. Anı yaşayan, gelecek zamanlara düşkün olmayan biridir, evrensel düşünmektedir. Dünyaya erken gelmiş olma duygusundan kurtulması gerekmektedir.

 

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