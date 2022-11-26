Iğdır Belediyesi Iğdır merkez 14 Kasım Mahallesi'nde taziye evi yaptırıyor

Iğdır Belediyesi vatandaşlaın en çok ihtiyaçlarından biri olan taziye evi yapımı için harekete geçerek Iğdır merkez 14 Kasım Mahallesi'nde taziye evi yaptırıyor.

YAYINLAMA
Google News
Iğdır Belediyesi Iğdır merkez 14 Kasım Mahallesi'nde taziye evi yaptırıyor

Belediyelerin en önemli görevlerinden bir tanesi de sosyal belediyeciliktir. Belediyeler yönettikleri kentlerdeki vatandaşların sosyal hizmetlerini karşılaması önemli görevlerden bir tanesidir. Bu görevlerin başında da vatandaşların en üzüntülü günlerinden biri olan cenaze işleridir.

10b.jpg

14 MAHALLEYE TAZİYE EVİ

Iğdır belediyesi, Iğdır'da birçok mahallede bulunmayan taziye evi için Iğdır Belediyesi kolları sıvadı. Taziye evi için ilk yer 14 Kasım Mahallesi olaraktan belirlendi. İnşaatında sona yaklaşılan taziye evi bitirildikten sonra açılışı yapılacak. Böylelikle taziye zamanı yer bulma sorunu ortadan kalkacak.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Artvin Tanıtım Günleri, Maltepe Sahili'ndeki etkinlik alanında başladı
Artvin Tanıtım Günleri, Maltepe Sahili'ndeki etkinlik alanında başladı
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Şehitlerimiz için mücadeleye devam! 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Şehitlerimiz için mücadeleye devam! 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Sultansuyu Tarım İşletmesi'nde yetiştirilen atlar para basıyor
Sultansuyu Tarım İşletmesi'nde yetiştirilen atlar para basıyor
Manisa Soma'da maden kazası: 19 yaşındaki Samet Can Çakır'dan acı haber
Manisa Soma'da maden kazası: 19 yaşındaki Samet Can Çakır'dan acı haber
Son Haberler
Hindistan'da fiziksel temas olmadan yapay zekayla meme kanseri teşhis eden cihaz geliştirildi
Hindistan'da fiziksel temas olmadan yapay zekayla meme kanseri teşhis eden cihaz geliştirildi
Bakan Mustafa Varank'tan Nevşin Mengü'nün iddialarına sert yanıt: "Tuttuğum aynada, kendi faşist zihniyetleri karşılarına çıkınca zorlarına gidiyor "
Bakan Mustafa Varank'tan Nevşin Mengü'nün iddialarına sert yanıt: "Tuttuğum aynada, kendi faşist zihniyetleri karşılarına çıkınca zorlarına gidiyor "
Bakan Kurum, Düzce'deki ağır hasarlı yapı sayısını açıkladı: "Sağlıklı konutlarımızı inşa edip teslim edeceğiz"
Bakan Kurum, Düzce'deki ağır hasarlı yapı sayısını açıkladı: "Sağlıklı konutlarımızı inşa edip teslim edeceğiz"
Iğdır Belediyesi Iğdır merkez 14 Kasım Mahallesi'nde taziye evi yaptırıyor
Iğdır Belediyesi Iğdır merkez 14 Kasım Mahallesi'nde taziye evi yaptırıyor
İstanbul'da feci kaza: Sokakta oyun oynayan 6 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi
İstanbul'da feci kaza: Sokakta oyun oynayan 6 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi
Karabük'te iki yıl önce Gazeteciyi darp eden iki kişiye hapis cezası verildi
Karabük'te iki yıl önce Gazeteciyi darp eden iki kişiye hapis cezası verildi
Çok Okunanlar
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? İşte 26 Kasım 2022 Cumartesi maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? İşte 26 Kasım 2022 Cumartesi maç programı
ORC vatandaşlara sordu: Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? İşte son seçim anketinden çarpıcı sonuçlar...
ORC vatandaşlara sordu: Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? İşte son seçim anketinden çarpıcı sonuçlar...
Meteoroloji uyardı! Sağanak yağış etkisini gösterecek!
Meteoroloji uyardı! Sağanak yağış etkisini gösterecek!
Döviz kurları yükselişe geçti! İşte 26 Kasım 2022 Cumartesi serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları
Döviz kurları yükselişe geçti! İşte 26 Kasım 2022 Cumartesi serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları
Ümraniye’de hayırsever vatandaşların katkılarıyla Parseller Camii Kur’an Kursu açıldı
Ümraniye’de hayırsever vatandaşların katkılarıyla Parseller Camii Kur’an Kursu açıldı
Mersin'de çadırdayken sele kapılarak yaşamını yitiren kadın toprağa verildi
Mersin'de çadırdayken sele kapılarak yaşamını yitiren kadın toprağa verildi
Yorumlananlar
A Spor sunucusu Melike Çelik kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi,? Biyografisi
A Spor sunucusu Melike Çelik kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi,? Biyografisi
Alp Pehlivan kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hangi takımları çalıştırdı? Hangi takımı tutuyor? biyografisi
Alp Pehlivan kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hangi takımları çalıştırdı? Hangi takımı tutuyor? biyografisi
Son dakika | Gaziantep'in Karkamış ilçesine roketli saldırı! Vali acı haberi verdi: Ölüler ve yaralılar var
Son dakika | Gaziantep'in Karkamış ilçesine roketli saldırı! Vali acı haberi verdi: Ölüler ve yaralılar var
Terör örgütünü savunmaya kalktılar! 12 ilin barosunda tepki çeken basın açıklaması!
Terör örgütünü savunmaya kalktılar! 12 ilin barosunda tepki çeken basın açıklaması!