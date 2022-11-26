Iğdır Belediyesi Iğdır merkez 14 Kasım Mahallesi'nde taziye evi yaptırıyor

Belediyelerin en önemli görevlerinden bir tanesi de sosyal belediyeciliktir. Belediyeler yönettikleri kentlerdeki vatandaşların sosyal hizmetlerini karşılaması önemli görevlerden bir tanesidir. Bu görevlerin başında da vatandaşların en üzüntülü günlerinden biri olan cenaze işleridir.

14 MAHALLEYE TAZİYE EVİ

Iğdır belediyesi, Iğdır'da birçok mahallede bulunmayan taziye evi için Iğdır Belediyesi kolları sıvadı. Taziye evi için ilk yer 14 Kasım Mahallesi olaraktan belirlendi. İnşaatında sona yaklaşılan taziye evi bitirildikten sonra açılışı yapılacak. Böylelikle taziye zamanı yer bulma sorunu ortadan kalkacak.